Decreto Rilancio: Patuanelli, Costa e Fraccaro rispondono su Fb alle domande sugli ecobonus (4)

- Altra misura ancora da definire nel decreto applicativo riguardo a ecobonus e sismabonus sarà la tempistica dei cantieri, per ora limitata dal primo luglio al 31 dicembre 2021. I tempi concessi infatti potrebbero essere ampliati in fase di conversione del decreto, soprattutto per permettere il rilascio dei permessi di costruzione nel caso del sismabonus, ha precisato Patuanelli. E un’altra norma da definire nel dettaglio sarà quella dei massimali, ad esempio per gli infissi per ogni singolo appartamento, che -ha affermato Fraccaro - resterà comunque molto alta. Fraccaro ha annunciato che i controlli saranno particolarmente severi e saranno effettuati “dall’Enea, con cui già abbiamo una convenzione, ma saranno eseguiti a campione in loco, oltre ai controlli dei professionisti accreditati che risponderanno anche penalmente delle eventuali false attestazioni i sul raggiungimento necessario del salto di due classi energetiche dell’edificio, la clausola vincolante”. (segue) (Rin)