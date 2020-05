Decreto Rilancio: Patuanelli, Costa e Fraccaro rispondono su Fb alle domande sugli ecobonus (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha quindi spiegato che per il bonus mobilità sostenibile per l’acquisto di biciclette e monopattini elettrici o non elettrici, grazie allo stanziamento di 120 milioni, sarà possibile avere uno sconto del 50 per cento sugli acquisti fino al un tetto di 500 euro ma solo attraverso la presentazione di fattura fiscale, in italiano o in inglese. “Il decreto applicativo di questa norma - ha riferito Costa - è già pronto e in fase di bollitura. Una volta approvato abbiamo incaricato una società in house del ministero dell’Ambiente di effettuare il rimborso in modo veloce all’acquirente tramite la piattaforma che sarà disponibile sul sito del ministero dell’Ambiente, con un semplice Iban”. (Rin)