Italia-Venezuela: viceministro Del Re, altri 3 milioni per assistenza Onu a migranti e rifugiati

- La vice ministro degli Esteri Emanuela Del Re ha partecipato per conto dell’Italia alla Conferenza dei donatori internazionali in solidarietà con i rifugiati e migranti venezuelani, svoltasi oggi in modalità virtuale. Lo riferisce una nota della Farnesina. “Essendo a sua volta paese di accoglienza di profughi in fuga da fame, guerra e persecuzioni, l’Italia sostiene lo sforzo dei paesi latinoamericani che hanno accolto milioni di rifugiati venezuelani”, ha evidenziato la vice ministro, la quale ha annunciato un contributo italiano di 3 milioni di euro che servirà a finanziare il piano regionale Onu di assistenza a migranti e rifugiati. “Oltre ad essere impegnata dal punto di vista umanitario, l’Italia lavora per assicurare una soluzione politica alla crisi venezuelana”, ha concluso la Del Re. Alla conferenza, organizzata dal governo spagnolo e dall’Unione europea, in coordinamento con Unhcr e Iom, hanno preso parte una sessantina di delegazioni, tra governi e organizzazioni umanitarie.(Com)