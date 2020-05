Ue: viceministro Sereni, domani da Commissione venga scelta coraggiosa su Recovery Fund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scena internazionale prima di Covid-19 presentava molti conflitti, anche in Paesi vicini all'Italia, enormi disuguaglianze e una crisi evidente del multilateralismo, con l'indebolimento dell'Onu e dell'Europa, a causa, ma non solo, dello strano bipolarismo asimmetrico tra gli Usa e la Cina". Lo ha dichiarato la vice ministro degli Esteri Marina Sereni, nel corso dell'incontro in diretta Facebook #Ripartiamo...Ne parliamo con... organizzato dalla federazione provinciale del Pd di Arezzo, aggiungendo: "Queste tendenze ora possono rafforzarsi o prendere un altro verso, cerchiamo dunque, nella ripartenza, di non tornare alla situazione precedente e andare in una direzione differente". "Il coronavirus - ha proseguito Sereni - ci ribadisce un insegnamento che avevamo già appreso e cioè che, come non si può combattere da soli i mutamenti climatici e le grandi minacce alla sicurezza, non si può neanche fare fronte a una pandemia senza collaborare con il resto del mondo. Con Covid-19, 'my country first' non funziona. Si può essere sani in un mondo malato? - ha detto ancora la Vice Ministra - Per sconfiggere la pandemia, come per i cambiamenti climatici e la lotta al terrorismo, c'è bisogno di collaborazione reciproca e di un multilateralismo rafforzato". (segue) (Com)