Ue: viceministro Sereni, domani da Commissione venga scelta coraggiosa su Recovery Fund (2)

- "Una delle principali realtà del mondo multipolare - ha ricordato Sereni - è l'Europa, un un'esperienza di unione e integrazione regionale, non globale, ma molto significativa, che però, all'inizio dell'emergenza sanitaria, ha mostrato alcuni problemi. C'è stata la 'lotta delle mascherine' e chi crede nell'Europa ha provato imbarazzo. Ma quando la crisi è diventata evidente c'è stato un sussulto, una reazione positiva. Sono state prese misure importanti, dal famoso bazooka al Mes, e ora si sta lavorando per ultimare il Recovery Fund. Con il Covid, abbiamo capito che l'Europa, dopo un inizio sbagliato, può intraprendere una strada diversa rispetto al passato. Tutti gli strumenti economici attivati si realizzeranno grazie all'emissione di buoni europei. Sono tutte novità impensabili rispetto a poche settimane fa. Se domani, sul Recovery Fund avremo dalla Commissione una proposta coraggiosa che lasci intravedere l'inizio di una politica fiscale comune, avremo fatto davvero un passo avanti. E se l'Europa si rafforza - ha concluso la vice ministro - si rafforza anche l'Italia". (Com)