Borghetto Lodigiano: 44enne accoltella la madre e poi si sgozza

- Un uomo di 44 anni oggi pomeriggio verso le 15 ha accoltellato la madre e poi ha rivolto la lama contro se stesso, uccidendosi. È successo nella frazione Casoni di Borghetto Lodigiano, in via dei Molini. La donna, C. G., di 80 anni, con una vasta ferita al collo penetrante e profonda e un'emorragia profusa, è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale San Matteo di Pavia. Il decesso del figlio, B. R., è stato constato dal personale sanitario sul posto, dove sono intervenuti anche i carabinieri. Lo fa sapere il 118 in una nota. (Rem)