Coronavirus: Fico, decreti governo andavano fatti, c'era emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è vero" che che l'uso dei decreti da parte del governo ha esautorato il parlamento, "rigetto questa accusa". Lo ha affermato il presidente della Camera del deputati, Roberto Fico, intervenendo a Radio Capital. "Ho sempre criticato l'uso dei decreti legge quando non c'è urgenza. Ma in questo caso i decreti andavano fatti. L'uso dei dpcm - ha ricordato - è stato autorizzato dal parlamento altrimenti il presidente del Consiglio non avrebbe potuto farli". (Rin)