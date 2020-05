Coronavirus: entro domani l'approvazione del ddl "Riparti Piemonte" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera anche a una modifica del capogruppo Fdi Paolo Bongioanni, per l'istituzione di un fondo di garanzia di 5 milioni per anticipare la cassa integrazione ai lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico. L’assessore alla Cultura Vittoria Poggio ha inoltre proposto di creare un fondo Covid di 3 milioni di euro per sostenere la sopravvivenza e la ripartenza del comparto culturale e del suo indotto. In chiusura del Consiglio del pomeriggio sono arrivate proteste da parte delle opposizioni per la presentazione di nuovi emendamenti sui codici Ateco dopo la richiesta di contingentamento. La seduta di domani sarà preceduta da una nuova riunione dei capigruppo per concordare l’andamento dei lavori. (Rpi)