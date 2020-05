Fase 2: Boccia, assistenti civici non sono milizie né ronde ma volontari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 60 mila assistenti civici per far rispettare le misure di distanziamento per evitare il contagio da coronavirus di cui si è parlato in queste ore "non sono mai state né ronde né milizie né guardie ma semplicemente dei volontari". Lo ha affermato il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, intervistato da Giovanni Floris nel corso della puntata di "Di martedì" che andrà in onda questa sera. L'assistente civico "non può fare altro che ricordare le regole" ma ad esempio in altre situazioni "può portare cibo e medicinali a chi ne ha bisogno, a questo servono i volontari", ha aggiunto. (Rin)