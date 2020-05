Senato: Ferrara (M5s), aggredito dopo mio intervento su Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Clima incandescente in Senato questo pomeriggio, quando durante un intervento di fine seduta, senatore del M5s Gianluca Ferrara è stato più volte interrotto dai banchi della Lega. Sulla sua pagina Facebook il senatore pentastellato descrive così l’accaduto: ”Oggi ho preso parola per esprimere la mia (la nostra) solidarietà all’amico deputato Ricciardi per i duri attacchi subiti alla Camera qualche giorno fa. Stessa sorte era toccata ancor prima in Senato ai colleghi Morra e Toninelli, colpevoli di aver osato parlare di un tema che evidentemente fa male a personaggi che la sanità in Lombardia l’hanno distrutta generando quello che è noto a tutti. Per me non è accettabile che in un’aula parlamentare, che dovrebbe essere il tempio della democrazia, non si possano esprimere le proprie idee. Ogni volta che tocchi il tema Sanità in Lombardia succede il putiferio, si innesca un meccanismo alla Gomorra che francamente mi preoccupa. I colleghi leghisti mi hanno offeso e urlato contro, minacciato e persino invitato ad aspettarli fuori al Senato. I questori mi hanno accompagnato fuori dall’aula. Ma ci rendiamo conto? Nemmeno in una scuola media di una città con elevato tasso di criminalità accadono queste cose, peccato che siamo in Parlamento. Ringrazio il collega Lomuti che mi ha voluto far compagnia fin sotto casa”.(Rin)