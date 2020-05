Commercio: assessore Civitavecchia, approvate esenzioni e differimenti tasse comunali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il differimento a novembre di tutte le scadenze -continua l'assessore- rappresenta inoltre una ulteriore possibilità di recuperare terreno e non andrà a sovrapporsi, per quanto possibile, ad altre imposte di competenza non comunale. Per Torap e Cosap va detto che stiamo lavorando per fare in modo che anche chi prima non aveva spazi li possa avere e di ampliare quelli esistenti con procedure semplificate che diano risposte immediate senza i lunghi tempi della burocrazia. Ricordo che - continua Di Paolo- per fronteggiare l'emergenza Covid-19 il Comune ha già disposto il differimento delle scadenze di pagamento della Tari e la riduzione della stessa tariffa del 50 per cento per Onlus, associazioni sportive, oratori e centri sociali, del 15 per cento per tutte le attività chiuse da Dpcm e del 30 per cento per b&b e affittacamere. Contiamo di approvare a breve la riduzione del canone box del mercato da 14,58 e 12,80 a 12 euro/mq per chi gestisce direttamente o attraverso familiari, la riduzione dei canoni/concessioni box/immobili comunali x i mesi di aprile maggio per tutte le attività chiuse da Dpcm, la soppressione della tassa d'ingresso, il differimento delle scadenze di riversamento dall'imposta di soggiorno e l'individuazione di nuovi spazi pubblici all'aperto o negli immobili comunali per consentire alle scuole di danza ed alle associazioni sportive di gestire al meglio la fase 2. Ancora, altre misure -conclude- sono in corso di valutazione per altre categorie". (Com)