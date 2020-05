Balcani: Consiglio Ue adotta decisioni per conclusione accordi Montenegro e Serbia su cooperazione in gestione frontiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell'Unione europea ha adottato oggi due decisioni per concludere gli accordi con il Montenegro e la Serbia sulla cooperazione in materia di gestione delle frontiere tra questi paesi e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex). Lo si apprende dal Consiglio dell'Ue. "Una stretta cooperazione con i nostri partner dei Balcani occidentali è essenziale se vogliamo affrontare le sfide migratorie condivise che affrontiamo. Gli accordi conclusi oggi sulla cooperazione in materia di gestione delle frontiere con il Montenegro e la Serbia sono una parte importante della nostra strategia globale in materia di gestione delle frontiere", ha commentato il vice primo ministro e ministro dell'Interno della Croazia, Davor Bozinovic. (segue) (Beb)