Balcani: Consiglio Ue adotta decisioni per conclusione accordi Montenegro e Serbia su cooperazione in gestione frontiere (2)

- Tali accordi consentiranno a Frontex di assistere il Montenegro e la Serbia nella gestione delle frontiere, a svolgere operazioni congiunte e a schierare squadre nelle regioni di questi paesi che confinano con l'Ue fatto salvo l'accordo del paese. Queste attività, ha spiegato il Consiglio, sono volte a contrastare l'immigrazione clandestina, in particolare i cambiamenti improvvisi nei flussi migratori e la criminalità transnazionale, e possono comportare la fornitura di una maggiore assistenza tecnica e operativa alla frontiera. Il Montenegro ha notificato la sua conclusione dell'accordo, che entrerà in vigore il primo luglio, mentre la procedura di conclusione della Serbia non è stata ancora completata. (Beb)