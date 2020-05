Arabia Saudita: al via fase di allentamento restrizioni coronavirus, ma non alla Mecca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita darà il via ad un allentamento delle restrizioni per il contenimento del coronavirus con la riapertura di alcune attività economiche e commerciali a partire dal 28 maggio. Lo h annunciato oggi il ministero degli Interni di Riad in una nota. Ieri il ministro della Sanità Tawfiq bin Fawzan al Rabiah ha annunciato l’avvio di una nuova fase della lotta contro la pandemia a partire dal 28 maggio. La nuova strategia si baserà su due pilastri: aumento della capacità del sistema sanitario di accogliere e curare i casi critici e l’espansione di test e diagnosi veloci. La prima fase della nuova strategia saudita avverrà dal 28 al 30 maggio con il ritorno della libera circolazione tra le 6:00 e le 15:00 in tutte le aree del Regno, tranne la città santa della Mecca. Secondo quanto riferiscono i media sauditi, le persone potranno continuare a circolare nei loro quartieri anche durante il coprifuoco solo in base ai risultati del tracciamento effettuati dall'app ufficiale "Tawakkalna". I movimenti saranno consentiti al di fuori del coprifuoco anche tra le regioni e le città saudite con auto private. L’allentamento prevede anche nella prima fase la attività economiche e commerciali nei negozi e centri commerciali al dettaglio e all'ingrosso. Continueranno a restare chiuse quelle attività che non consentono l’adeguato allontanamento sociale come saloni di bellezza, club sportivi, centri benessere e di intrattenimento, tra cui i cinema. (segue) (Res)