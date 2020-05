Arabia Saudita: al via fase di allentamento restrizioni coronavirus, ma non alla Mecca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda fase prenderà il via invece il 31 maggio fino al 20 giugno e prevede un ulteriore allentamento delle misure di coprifuoco con il movimento consentito in tutte le aree del paese, tra le 6:00 e le 20:00, sempre ad eccezione della Mecca. Anche durante questa fase i movimenti di persone durante le ore di coprifuoco potranno avvenire solo con la certificazione ottenuta dall’app ufficiale “Tawakkalna”. Una novità importante riguarda l’apertura al pubblico delle preghiere ai fedeli durante il venerdì nelle moschee saudite, ad eccezione della Mecca. Il ministero della Sanità ha inoltre annunciato che in questa fase verrà consentito a tutti i dipendenti di ministeri, enti pubblici e società del settore privato di tornare a lavorare nei propri uffici dopo che in queste settimane sono state attivate le linee guida precauzionali per evitare contagi. Altra misura sarà la ripresa dei voli nazionali a seguito della predisposizione degli adeguati standard sanitari da parte dell'Autorità per l'aviazione civile e dal ministero della Salute. La sospensione dei voli internazionali continuerà invece fino a nuovo avviso. Sempre durante la seconda fase verrà consentito il viaggio tra le regioni anche attraverso i mezzi pubblici, non solo privati, e il servizio al tavolo nei ristoranti e nei bar. Resteranno ancora chiuse in questa fase sempre i saloni di bellezza, centri benessere, club sportivi e centri di intrattenimento e resteranno le misure di allontanamento sociale in tutti i luoghi pubblici, con matrimoni e funerali che potranno essere celebrati ma con il limite di 50 persone. (segue) (Res)