Arabia Saudita: al via fase di allentamento restrizioni coronavirus, ma non alla Mecca (3)

- La terza fase e il ritorno alle normalità avverrà a partire dal 21 giugno in tutte le aree del regno, sempre a eccezione delle Mecca. Nella città santa dell’Islam le misure della prima fase saranno attuate dal 31 maggio al 20 giugno, mentre la seconda fase a partire dal 21 giugno. In questo periodo le preghiere del venerdì e tutte le preghiere della congregazione (Jamaa'a) continueranno ad essere tenute nella Grande Moschea della Mecca, ma saranno limitate agli Imam e ai dipendenti della Grande Moschea. Resterà in vigore la sospensione del pellegrinaggio dell’Umra alla Mecca e le visite alla Moschea del Profeta a Medina. Il ministero della Salute ha affermato che questa decisione sarà rivista periodicamente alla luce degli sviluppi sanitari. (Res)