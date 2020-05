Coronavirus: Comazzi (Fi), su commissione inchiesta da Pd e M5s sceneggiata vergognosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gianluca Comazzi, capogruppo di Fi in Consiglio regionale, commenta in una nota l'elezione di Patrizia Baffi (Iv) a presidente della commissione d'inchiesta sull'emergenza sanitaria da Coronavirus in Lombardia e le successive proteste del Pd e del M5s: “Quella messa in scena dai consiglieri del Pd e del M5S è una sceneggiata vergognosa, che non fa onore alla dignità del Consiglio regionale. I membri della commissione d’inchiesta hanno eletto presidente e segretario due esponenti della minoranza, come prevede il regolamento. Patrizia Baffi ed Elisabetta Strada sono due donne capaci e competenti: evidentemente il loro unico torto è quello di non corrispondere ai diktat degli esponenti ‘giallorossi’”. “Con quale arroganza - prosegue - viene sconfessato il ruolo di Baffi e Strada, due esponenti dell’opposizione liberamente votate anche da una parte della minoranza? Con il loro atteggiamento Pd e 5Stelle hanno gettato la maschera: la richiesta di dimissioni all’assessore Gallera e gli attacchi scomposti alla giunta denunciano un’operazione di speculazione politica, al fine di gettare fango sull’operato della Regione. Chi emette sentenze di condanna - conclude - si rivela inadatto a guidare i lavori di una commissione improntata alla trasparenza e all’equità”. (Com)