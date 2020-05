Puglia: Emiliano, consiglio regionale non pensa a doppia preferenza di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro Bellanova ha perfettamente ragione a pretendere il riequilibrio di genere della legge elettorale pugliese, che non prevede la doppia preferenza di genere. Valuterei positivamente un intervento legislativo nazionale che inserisca tale innovazione. Purtroppo l'assemblea legislativa regionale con maggioranza trasversale ai partiti non mette all'ordine del giorno il disegno di legge presentato e non pare nella verità disponibile ad esitarla positivamente". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.(Ren)