Ex Ilva: Pastorino (Leu), bene accordo Genova, ma governo sia determinato a rilancio

- Il deputato genovese di èViva, Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Liberi e uguali, parlando della situazione dell'ex Ilva dichiara di accogliere "con soddisfazione l'accordo tra i sindacati e ArcelorMittal per lo stabilimento di Genova. I lavoratori, esasperati dalla mancanza di risposte, hanno compiuto grandi sacrifici - continua il parlamentare in una nota - dimostrando un grande senso di responsabilità. Anche nelle ore che hanno preceduto l'intesa c'è stata troppa tensione, a causa della mancanza di chiarezza dei vertici aziendali". L'esponente di Leu prosegue: "Alla Camera ho sottoscritto l'emendamento al decreto Liquidità che includeva la siderurgia nei settori strategici, così da rientrare nell'ombrello della Golden power. Per questo il governo deve essere determinato nel rilancio dell'intero comparto. Come ha detto ieri la ministra Catalfo, i prossimi dieci giorni saranno decisivi. Dopo questa scadenza, dunque, se non arrivano certezze da ArcelorMittal - conclude Pastorino - non sono più accettabili tentennamenti. Lo Stato deve entrare nell'azionariato e dare impulso alla siderurgia e valorizzare lo stabilimento di Genova". (Com)