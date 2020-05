Coronavirus: Violi (M5s), per noi Italia Viva è maggioranza, chieda posto in giunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io non credo agli incidenti di percorso su una partita così importante, è una scelta chiara. Per noi Italia Viva non rappresenta la minoranza, rappresenta la maggioranza, che scelga dove stare. Se ha deciso di stare in maggioranza in Lombardia entri nel centro destra e chieda i suoi posti in giunta". Lo ha detto Dario Violi, capogruppo del Movimento 5 stelle Stelle al consiglio regionale della Lombardia commentando l'elezione della consigliera regionale di Italia Viva Patrizia Baffi alla carica di presidente della Commissione d'inchiesta sulla gestione del Coronavirus in Lombardia, nominata con i voti della maggioranza di centrodestra.(Rem)