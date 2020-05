Decreto Rilancio: Cattoi (Lega), mix assistenzialismo e bonus, imprese e famiglie a secco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata della Lega Vanessa Cattoi, componente della commissione Bilancio della Camera, sottolinea in una nota che "il decreto Rilancio è un mix di assistenzialismo e bonus. Al ministro Gualtieri, in audizione alla Camera, ho sottolineato l'assenza di misure strutturali alle imprese, che andrebbero invece sostenute e incentivate a non chiudere le loro attività". Per la parlamentare, "in compenso l'esecutivo conferma la propria deriva centralista e autoritaria. Impugna senza vergogna le delibere di Regioni e Province autonome. Mette a disposizione solo tre miliardi per i circa 8 mila Comuni italiani, cioè solo briciole. Nessun sostegno poi alle famiglie con figli piccoli: inesistenti per il governo i bambini dai zero a tre anni, figli ritenuti autonomi ed autosufficienti a partire dai 12 anni - conclude Cattoi - congedi parentali insufficienti e ritardi nelle linee-guida per la gestione dei centri estivi. Così non va".(Com)