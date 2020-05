Commercio: Fiepet-Confesercenti, bene incontro con assessore Roma, ha condiviso punti delibera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Fiepet-Confesercenti, Claudio Pica, in una nota, dichiara: "Nella giornata di oggi abbiamo avuto un incontro con l'assessore capitolino al Commercio, riunione importante che ci ha permesso di risolvere alcuni punti emersi leggendo i criteri della delibera sull'ampliamento dei tavolini all'aperto. Punti legati alle procedure delle osp da parte dei pubblici esercizi. Come Fiepet-Confesercenti ringraziamo Cafarotti e gli uffici per l'operato, un lavoro che ha permesso di sbloccare un primo iter e soprattutto di superare i piani di massima occupabilità (Pmo). Adesso auspichiamo - conclude Pica - che la delibera arrivi velocemente in Aula Giulio Cesare affinché possa completare l'iter in Assemblea capitolina".(Com)