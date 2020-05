Fase 2: Gelmini (FI), bene prestito a Fca, M5s e sinistra radicale con coda tra le gambe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, afferma che "dal Consiglio di amministrazione di Intesa Sanpaolo è arrivato il via libera al prestito a Fca Italia con la garanzia dello Stato prevista dal decreto liquidità. Una sconfitta - commenta in una nota - della linea portata avanti nella maggioranza dal Movimento cinque stelle e dalla sinistra radicale: negare questa possibilità ad un'azienda leader del settore automotive, per motivazioni ideologiche non avrebbe avuto senso. Cinque stelle e sinistra - conclude Gelmini - escono da questa vicenda con le ossa rotte e con la coda tra le gambe".(Com)