© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In video i consiglieri regionali del M5s protestano per l'elezione di Patrizia Baffi a presidente della commissione d'inchiesta sull'emergenza sanitaria da Coronavirus in Lombardia, chiedono le dimissioni dell'assessore al welfare Giulio Gallera, e abbandonano l'aula consiliare (Video di: Movimento Cinque Stelle) (Com)