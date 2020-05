Zimbabwe: opposizione accusa governo, restrizioni Covid-19 sono pretesto per far tacere il dissenso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due giornalisti fanno parte delle 40.682 persone che la polizia dello Zimbabwe ha arrestato accusandole di aver violato le restrizioni imposte nel paese nel quadro della pandemia di coronavirus. Secondo i dati ufficiali, 1.219 persone sono state arrestate nella sola giornata di domenica per aver infranto il divieto di spostarsi 51 chilometri oltre il proprio domicilio. Alcuni dei fermi sono stati mutati in multe tra i 200 e i 500 dollari, mentre numerosi sono coloro che sono stati chiamati a comparire dinanzi ad un tribunale. Lo Zimbabwe è in lockdown dal 30 marzo: la scorsa settimana, il presidente Emmerson Mnangagwa ha prorogato per una durata indeterminata le restrizioni, affermando che il paese rischia un picco di casi. Ad oggi, nel paese sono stati confermati 56 casi, di cui 4 decessi. (Res)