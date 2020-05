Albania: ambasciatore Usa, bene impegno per riforma elettorale entro il 31 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' molto importante rispettare l'impegno per concludere la riforma elettorale in Albania entro il 31 maggio: lo ha dichiarato l'ambasciatore statunitense a Tirana, Yuri Kim, dopo aver avuto oggi un incontro con il leader del Partito democratico all'opposizione, Lulzim Basha. L'ambasciatore Usa ha spiegato che l'incontro con Basha è andato "molto bene" e ha rinnovato l'invito a tutti i politici albanesi per la conclusione dell'importante riforma entro fine mese. Secondo quanto precisato da Kim, non si tratta di un termine temporale imposto dagli Usa né da altri attori esteri "ma è stato posto dagli stessi leader politici del paese". Basha, da parte sua, ha osservato che lo svolgimento di elezioni "libere e giuste" è la priorità per il Partito democratico. "Siamo determinati a fare del nostro meglio per garantire che tutti gli albanesi abbiano il diritto di eleggere tramite il voto libero, che non è sotto l'influenza delle bande criminali e della corruzione del denaro". (segue) (Alt)