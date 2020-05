Albania: ambasciatore Usa, bene impegno per riforma elettorale entro il 31 maggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto osservato la scorsa settimana dal primo ministro albanese Edi Rama, il ritorno dell’opposizione extraparlamentare al tavolo sulla riforma elettorale è una svolta positiva per il paese. “Il ritorno dell'opposizione extraparlamentare al tavolo delle riforme elettorali è una svolta da accogliere. Meglio tardi che mai e inshallah questa volta fino alla fine di questo lungo processo, perché il tempo non aspetta e con buona volontà può essere rapidamente raggiunto il consenso”, ha affermato Rama. "Siamo sulla soglia dell'approvazione del piano d'azione per i negoziati da parte del Consiglio nazionale per l'integrazione. E non c'è migliore opportunità per il presidente, l'opposizione, le istituzioni giudiziarie, i partner internazionali per la giustizia e l’integrazione, di riunirsi urgentemente a un tavolo a carte scoperte”, ha aggiunto Rama. (segue) (Alt)