Albania: ambasciatore Usa, bene impegno per riforma elettorale entro il 31 maggio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla presentazione del presidente Ilir Meta di una piattaforma in 14 punti in cui si afferma la necessità di convocare il Consiglio politico sulla riforme costituzionali e che tutti i partiti interagiscano grazie ad "un dialogo costruttivo", il capo di governo ha dichiarato: "Il presidente non mi ha consegnato alcuna piattaforma, ma sono pronto a sedermi con lui in ogni momento, con l'opposizione all'interno e all'esterno del Parlamento e con tutti i partner della riforma della giustizia”. Lo scorso 22 maggio il leader del Partito democratico albanese Basha ha dichiarato l'intenzione di riprendere il lavoro in seno al Consiglio nazionale sulla riforma elettorale, dopo che l'opposizione ne ha disertato i lavori negli ultimi mesi in segno di protesta contro il governo. (Alt)