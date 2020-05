Usa: dem e repubblicani alle prese con l’incognita convention nel mezzo dell’emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli Stati Uniti, con l’emergenza coronavirus che continua a mietere vittime, a bloccare il paese e a catalizzare il dibattito pubblico, si avvicina a grandi passi l’appuntamento delle elezioni del 3 novembre prossimo, quando il (probabile) candidato democratico Joe Biden cercherà d’impedire all’attuale presidente Donald Trump di ottenere un secondo mandato quadriennale. Prima del voto, tuttavia, vi è il passaggio indispensabile delle due convention, in occasione delle quali i delegati repubblicani e democratici saranno chiamati a determinare i “ticket” per la corsa alla Casa Bianca (presidente e vice) e le piattaforme politiche. Si tratta di un appuntamento cruciale per il funzionamento della macchina democratica statunitense e sul quale, quest’anno, gravano importanti incognite legate alla pandemia in corso. Il problema è comune: né repubblicani, né democratici sono sicuri di poter assicurare la presenza fisica dei delegati alle rispettive convention. L’approccio tra le due leadership, tuttavia, è radicalmente diverso. (segue) (Nys)