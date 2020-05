Usa: dem e repubblicani alle prese con l’incognita convention nel mezzo dell’emergenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione sembra costituire una priorità in particolare per il Partito repubblicano, la cui convention è in programma a Charlotte, Carolina del Nord, tra il 24 e il 27 di agosto. In particolare dopo un tweet con il quale ieri il presidente Trump ha minacciato il governatore della Carolina del Nord, il democratico Roy Cooper, che per ora appare sordo alle sollecitazioni dell’amministrazione per la riapertura dello Stato. “Amo il grande Stato della Carolina del Nord – ha scritto il capo della Casa Bianca - così tanto che ho insistito per programmare la Convention nazionale repubblicano a Charlotte alla fine di agosto. Sfortunatamente, il governatore democratico Roy Cooper è ancora in piena serrata generale e non è in grado di garantire di garantirci che ad agosto potremo consentire a tante migliaia di repubblicani entusiasti di dirigersi verso la nostra bellissima Carolina del Nord”. È proprio ai partecipanti, secondo Trump, che il governatore “deve dare immediatamente una risposta”. “Altrimenti, saremo nostro malgrado costretti a trovare un nuovo luogo per la Convention nazionale repubblicana, con tutto ciò che questo comporta in termini di lavori e di sviluppo economico. È qualcosa che non voglio fare”, ha concluso il presidente statunitense. (segue) (Nys)