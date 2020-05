Usa: dem e repubblicani alle prese con l’incognita convention nel mezzo dell’emergenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ipotesi di una riprogrammazione della Convention repubblicana in località diversa è stata confermata dal vice di Trump, Mike Pence. “È una questione della quale stiamo discutendo, perché ci vogliono davvero molti mesi per organizzare una convention nazionale e ci sono Stati che stanno facendo progressi incredibili per riaprire le rispettive economie: pensiamo al Texas, alla Florida o alla Georgia. Ho visitato questi ultimi due Stati proprio la scorsa settimana”, ha affermato il numero due della Casa Bianca. “Credo – ha aggiunto - che il presidente sia assolutamente intenzionato a fare in modo che il nostro paese continui a lavorare per mettersi alle spalle la pagina del coronavirus. La Convention sarà ad agosto, saremo in grado di trovarci in un luogo sicuro e in maniera responsabili e di ricandidare il presidente Donald Trump per un nuovo mandato di quattro anni”. Secondo Pence, dunque, la richiesta del presidente a Cooper è “molto ragionevole”. (segue) (Nys)