Usa: dem e repubblicani alle prese con l’incognita convention nel mezzo dell’emergenza (4)

- La questione s’intreccia con il grande braccio di ferro in corso sulle riaperture tra l’amministrazione Trump e molti Stati, in particolare quelli governati da esponenti democratici. Gli Usa sono di gran lunga il paese più colpito dalla pandemia di coronavirus e a breve il numero di decessi per Covid-19 dovrebbe superare quota 100 mila, con i casi di contagio ben sopra gli 1,6 milioni. È tuttavia frequente anche in questi giorni che il presidente statunitense si scagli contro i governatori più accorti e più esitanti sull’allentamento delle misure di contenimento contro il coronavirus, spesso suggerendo che dietro tale atteggiamento vi sarebbe una chiara strategia politica. “Vedrete – avvertiva Trump una settimana su Twitter – dopo il 3 novembre il coronavirus magicamente, improvvisamente sparirà e tutti saranno in grado di riaprire”. Obiettivi preferiti degli attacchi presidenziali sono stati, in particolare, Gretchen Whitmer del Michigan e Jay Robert Pritzker dell’Illinois. (segue) (Nys)