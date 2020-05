Usa: dem e repubblicani alle prese con l’incognita convention nel mezzo dell’emergenza (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, nel caso della Carolina del Nord la questione è particolarmente delicata, poiché si tratta di uno di quegli Stati in bilico il cui voto potrebbe finire con il decidere l’esito della contesa con Biden. Anche per questo, nel suo tweet contro il governatore Cooper, Trump ha ricordato per due volte il suo “amore” per lo Stato e la sua gente. Secondo i più recenti sondaggi, il duello tra il candidato repubblicano e quello democratico per i 15 voti dei grandi elettori della Carolina del Nord sarà particolarmente serrato. Dall’altra parte, per il governatore Cooper perdere la convention potrebbe essere un pessimo affare. L’evento, al quale secondo il Partito repubblicano parteciperebbero oltre 50 mila visitatori, dovrebbe iniettare decine di milioni di dollari nell’economia statale, devastata dall’emergenza coronavirus (oltre 24 mila casi accertati finora), e Cooper si giocherà quest’autunno un secondo mandato. (segue) (Nys)