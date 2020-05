Usa: dem e repubblicani alle prese con l’incognita convention nel mezzo dell’emergenza (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall’altra parte, la Convention nazionale democratica è in programma a Milwaukee, Wisconsin, una settimana prima dell’appuntamento dei repubblicani. Il problema, evidenziato la scorsa settimana da un articolo del “New York Times”, è che “molti dei delegati” non hanno alcuna intenzione di parteciparvi. Il “Nyt” ha intervistato 59 tra membri del Comitato nazionale democratico e superdelegati chiamati a formalizzare la candidatura di Biden alle presidenziali e ha scoperto che la “stragrande” maggioranza di essi non vuol mettere a rischio la propria salute e quella dei colleghi di partito. Gli organizzatori della Convention stanno così studiando tre diversi scenari a seconda dell’evoluzione della pandemia di coronavirus. La prima ipotesi, se le condizioni sanitarie lo consentiranno, è di rispettare il programma iniziale e di tenere una convention “tradizionale”; la seconda prevede una convention “per lo più virtuale”, con un numero limitato di delegati a Milwaukee; il terzo scenario vede tutti i delegati collegati da remoto. (segue) (Nys)