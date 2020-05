Usa: dem e repubblicani alle prese con l’incognita convention nel mezzo dell’emergenza (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Genera tuttavia non poche perplessità alla leadership dem la prospettiva che, una settimana dopo la convention in tono minore di Milwaukee, Trump possa ottenere la sua candidatura in un’arena stracolma e festante a Charlotte. Il Comitato nazionale democratico, insomma, teme di dare un enorme vantaggio ai repubblicani lasciando al presidente uscente le luci della ribalta. Soprattutto in un momento in cui Biden resta pressoché isolato nella sua residenza nel Delaware (solo ieri la sua prima apparizione pubblica dalla metà di marzo, in occasione del Memorial Day) e Trump continua, nel bene o nel male, a dominare il dibattito pubblico con i briefing alla stampa quotidiani dalla Casa Bianca. “Quante persone si emozioneranno a vedere un discorso di accettazione pronunciato da una stanza con poche persone intorno?”, si chiede William Owen, membro del Tennessee del Comitato nazionale democratico. Il portavoce di Biden, Bill Russo, per ora rinvia ogni decisione in merito. “Stiamo considerando una serie di formati – ha osservato - ma siamo certi che alla fine l’evento catturerà l’entusiasmo e lo spirito che abbiamo per impedire a Donald Trump un secondo mandato e trasformare il nostro paese”. (Nys)