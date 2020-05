Coronavirus: Beccalossi (Misto), su commissione inchiesta no a ingerenza da Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Viviana Beccalossi, presidente del Gruppo Misto in consiglio regionale, commenta in una nota l'elezione di Patrizia Baffi alla presidenza della Commissione regionale d'inchiesta sul tema Covid: "Ai lombardi non interessano le ingerenze dei palazzi romani o i giochetti tra segreterie di partito, ma il lavoro di una commissione che nella massima trasparenza ricostruisca la vicenda Covid. A Patrizia Baffi, donna capace che ha vissuto in prima linea il dramma di Codogno, un augurio di buon lavoro". "Stupisce poi – conclude Beccalossi - che a delegittimare la commissione appena insediata accusando la sua presidente di non dare garanzia di imparzialità, siano Pd e 5Stelle, che da settimane emettono sentenze sommarie sulle responsabilità della Regione, per poi annunciare di boicottare i lavori dell'organismo voluto anche dalla maggioranza per fare piena luce su quanto accaduto".(Com)