Energia: ambasciatore a Berlino Grenell minaccia nuove sanzioni Usa contro Nord Stream 2

- Con i toni poco diplomatici che l'hanno reso celebre, l'ambasciatore degli Stati Uniti a Berlino, Richard Grenell, è tornato a criticare duramente la Germania per i rapporti con la Russia. In un'intervista rilasciata oggi al quotidiano “Handelsblatt”, mentre si appresta a lasciare l'incarico nei prossimi giorni, Grenell ha criticato Berlino in particolare riguardo al progetto Nord Stream 2, il gasdotto in realizzazione tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico. L'ambasciatore Usa a Berlino ha dichiarato che la Germania “deve smetterla di dar da mangiare alla bestia”, ossia alla Russia, “mentre non paga abbastanza per la Nato”. In caso contrario, gli Stati Uniti potrebbero adottare nuove sanzioni contro il Nord Stream 2. Il riferimento è all'obiettivo dell'aumento delle spese militari al 2 per cento del Pil entro il 2024 stabilito dall'Alleanza atlantica per i propri Stati parte nel 2014. La Germania considera tale previsione non come un obbligo di risultato, ma come dovere di avvicinamento alla quota e si è impegnata ad accrescere gli stanziamenti per la difesa all'1,5 per cento del Pil entro il 2024. Tuttavia, il ministro della Difesa Annegret Kramp-Karrenbauer, presidente dimissionaria dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), ha affermato più volte che intende attenersi all'obiettivo Nato del 2 per cento. In merito al Nord Stream 2, Grenell ha ventilato la minaccia che gli Stati Uniti potrebbero approvare ulteriori sanzioni contro le persone fisiche e giuridiche coinvolte nel progetto dopo quelle votate dal Congresso degli Usa a dicembre scorso, causa di un netto rallentamento dei lavori per l'infrastruttura. Le nuove sanzioni, ha sottolineato l'ambasciatore degli Stati Uniti a Berlino, avrebbero il sostegno sia del Partito repubblicano sia del Partito democratico. Intanto, nota “Handelsblatt”, gli Usa seguono con attenzione i movimenti delle navi russe “Akademik Tscherski” e “Fortuna”, entrate in acque tedesche per completare il Nord Stream 2. A tal riguardo, Grenell ha osservato che, con le prossime sanzioni contro il gasdotto, gli Stati Uniti mirano a “impedire se non il completamento, l'entrata in funzione” dell'infrastruttura. (segue) (Geb)