Energia: ambasciatore a Berlino Grenell minaccia nuove sanzioni Usa contro Nord Stream 2 (2)

- A tal fine, le misure punitive potrebbero minacciare multe per le imprese che si occuperanno della manutenzione del Nord Stream 2. Grenell ha quindi avvertito che le prossime sanzioni degli Usa contro il gasdotto tra Russia e Germania potrebbero essere approvate dal Congresso “rapidamente”, nonostante la campagna per le elezioni presidenziali in programma negli Stati Uniti a novembre prossimo. Intanto, alla Nord Stream 2 Ag, l'operatore dell'omonimo gasdotto di proprietà dell'azienda energetica russa Gazprom, si mostra serenità nonostante le esternazioni di Grenell. Secondo un portavoce dell'azienda, le minacce di sanzioni sono “una costante della della politica degli Stati Uniti per mantenere la pressione” sulle imprese che partecipano al progetto Nord Stream 2. Il consorzio intende, quindi, fare riferimento alla Commissione europea, “che descrive queste sanzioni come una violazione del diritto internazionale”. (Geb)