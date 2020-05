Coronavirus: Emergency lascia ospedale Fiera di Bergamo, al via fase 2 del presidio medico avanzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’ospedale alla Fiera di Bergamo si è tenuto oggi il saluto ufficiale al gruppo di Emergency, che da fine marzo ha contribuito a organizzare e aprire il presidio medico avanzato, affidato alla direzione dell’ospedale Papa Giovanni XXIIII. Ottanta gli operatori della ong che hanno operato al fianco di personale delle più varie estrazioni, gestendo in particolare un settore della terapia intensiva e gli aspetti logistici come gli ingressi, la vestizione e la svestizione degli operatori. “È stata un'esperienza molto positiva, un modello di collaborazione fra realtà molto diverse fra loro e un aiuto prezioso anche per consentire agli ospedali della provincia di ripartire, riportando parte delle aree Covid in aree Covid free. Oggi non è la fine per questa struttura, ma un nuovo inizio, nello stile che ci ha contraddistinto in tutta questa emergenza: creare le risposte che servono ai bisogni emergenti e oggi fortunatamente c'è sempre meno bisogno di ricoveri per il Covid ma abbiamo circa 2.000 persone che abbiamo ricoverato nelle nostre strutture e che vogliamo seguire nei necessari controlli successivi alla dimissione”, commenta in una nota il direttore generale dell'Asst Papa Giovanni XXIII Maria Beatrice Stasi. "In un momento così difficile - aggiunte la presidente di Emergency Rossella Miccio - siamo felici di aver potuto portare qui il nostro contributo e l'esperienza di gestione sanitaria maturata sul campo durante l'epidemia di Ebola in Sierra Leone. Ci tengo a ringraziare lo staff del Papa Giovanni per la collaborazione che ci ha offerto durante queste settimane, gli Alpini, Confartigianato e tutte le persone che hanno collaborato per costruire questo ospedale in un momento di emergenza e di grande sofferenza come quello vissuto dalla provincia di Bergamo. Ci auguriamo che l'emergenza sia davvero finita e non ce ne sia più bisogno, ma Emergency è sempre disponibile a dare una mano, qui e altrove, qualora ve ne fosse la necessità". (segue) (com)