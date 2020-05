Coronavirus: Emergency lascia ospedale Fiera di Bergamo, al via fase 2 del presidio medico avanzato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presenti al momento di salute anche l’assessore alla protezione civile di Regione Lombardia Pietro Foroni, il prefetto Enrico Ricci, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori e Sergio Rizzini, direttore generale della Sanità Alpina, che hanno lodato la collaborazione tra le tante realtà coinvolte in questo progetto, che si sono unite per dare una risposta concreta all'emergenza Covid-19 in terra bergamasca. La struttura realizzata in Fiera grazie al contributo dell'Associazione Alpini, dei volontari di Confartigianato Bergamo, dei tifosi atalantini e di tante aziende che hanno donato i materiali necessari ha accolto 120 pazienti dal 6 aprile a domenica 24 maggio, quando l’ultima degente è stata dimessa. Alcuni pazienti sono stati ricoverati in terapia intensiva, altri in subintensiva e altri in aree a bassa intensità. 89 i pazienti dimessi a domicilio, due i pazienti dimessi in modalità protetta, 28 sono stati trasferiti in altre strutture ospedaliere (quasi sempre all’ospedale di Bergamo) per curare patologie non legate al Covid che richiedevano trattamento specialistico. Fra i pazienti del presidio medico si è registrato anche un decesso. Hanno operato nella struttura, 277 persone fra operatori medici, sanitari, logisti e altre figure: 14 dipendenti dell’Asst Papa Giovanni 18 liberi professionisti reclutati dall'Asst, cinque persone in somministrazione, due persone in comando o distacco, 40 persone dell’associazione nazionale alpini, 46 persone del Contingente militare russo, 82 operatori di Emergency, 15 volontari e 55 operatori della Protezione civile. (segue) (com)