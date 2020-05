Coronavirus: Emergency lascia ospedale Fiera di Bergamo, al via fase 2 del presidio medico avanzato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intera area è già stata sanificata. Letti e apparecchiature restano disponibili e pronti all'utilizzo nel caso fosse necessario riaprire l'attività di ricovero (la struttura fieristica è nella disponibilità dell'Asst fino al 31 luglio prossimo). Una volta eseguiti alcuni lavori per creare degli ambulatori, utilizzando l'area di ricovero a bassa intensità nei pressi della Tac, il presidio medico avanzato ospiterà le attività di follow up dei pazienti ricoverati nelle strutture dell'Asst Papa Giovanni XXIII. Il progetto è stato denominato Surviving Covid e si inserisce nella prospettiva del Covid19_lab, realizzato in partnership con la From per sistematizzare la raccolta e l'analisi dei dati clinici e sanitari relativi al Covid 10. Il percorso prevede anche interventi riabilitativi e di screening e ha una platea potenziale di oltre 2.000 persone, considerando i ricoverati al Papa Giovanni, a San Giovanni Bianco, al Presidio in Fiera. Il trend atteso negli spazi della Fiera è di poter esaminare 36 pazienti al giorno. La seconda attività che verrà ospitata in Fiera sono le vaccinazioni che di norma vengono eseguite al Presidio socio sanitario territoriale di Borgo Palazzo, in cui parte degli ambulatori vaccinali è occupata dalle Usca. Negli spazi fieristici verranno recuperate circa 2.000 vaccinazioni, che erano previste per i mesi di marzo, aprile e maggio e che non sono state effettuate per l'emergenza Covid. Le due strutture distano pochi minuti di automobile e la Fiera dispone di un ampio parcheggio gratuito per i cittadini, oltre che di spazi che consentono di mantenere più agevolmente il necessario distanziamento fra gli utenti. Anche in questa fase proseguirà il supporto logistico dell'Associazione nazionale alpini. (com)