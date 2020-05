© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Germania: il governo al lavoro su misure di stimolo per l'economia - Per far fronte alla crisi del coronavirus, che in Germania ha provocato la recessione più profonda dalla fine della seconda guerra mondiale, il governo federale sta lavorando a un insieme di misure di stimolo, dal valore ancora da definire ma prevedibile tra i 50 e i 100 miliardi di euro. L'obiettivo è rafforzare il potere d'acquisto e sostenere la domanda interna. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, una decisione preliminare sull'iniziativa, curata dai ministeri delle Finanze e dell'Economia ed Energia, dovrebbe essere assunta dall'esecutivo del cancelliere Angela Merkel tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima. Dopo il crollo del Pil stimato al 10 per cento nel secondo trimestre, l'obiettivo è far ripartire l'economia nella seconda metà dell'anno con misure valide fino al 2021. A tal fine, nelle misure di stimolo potrebbe essere inserito un aiuto ponte per le piccole e medie imprese (Pmi) con un massimo di 249 dipendenti. In base alle previsioni, l'intervento dovrebbe avere un costo di 25 miliardi di euro soltanto fino ad agosto prossimo. I fondi, fino a 50 mila euro potranno essere richiesti dalle Pmi di tutti i settori, nonché dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti. Gli aiuti sono subordinati a delle condizioni. Ad aprile e maggio 2020, i richiedenti devono, infatti, aver registrato un calo delle vendite di almeno il 60 per cento su base annua. Possono essere finanziati i costi operativi fissi, inclusi i costi del personale. Al contrario, le retribuzioni dei datori di lavoro non dovrebbero essere ammissibili. Il programma di sostegno alle Pmi verrà gestito dai Laender. Non è ancora chiaro se gli aiuti alle Pmi verranno inserite nel piano di stimolo o saranno oggetto di un provvedimento indipendente. (segue) (Res)