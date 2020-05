© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia: Putin, la Parata della vittoria si terrà il 24 giugno - La parata militare per il 75mo anniversario della vittoria nella Grande guerra patriottica (la Seconda guerra mondiale) si terrà a Mosca il 24 giugno. Lo ha annunciato il presidente russo Vladimir Putin durante un incontro di lavoro con il ministro della Difesa, Sergej Shoigu. "Lo faremo nel giorno in cui ebbe luogo la leggendaria parata storica dei vincitori, quando i combattenti che difesero Mosca e Leningrado a Stalingrado, che liberarono l'Europa, che assaltarono Berlino, sfilarono lungo la Piazza Rossa", ha dichiarato il presidente russo, incaricando le autorità competenti di avviare i preparativi per questo evento. Il presidente ha assegnato a Shoigu il compito di garantire il regime di sicurezza e ridurre al minimo i rischi per tutti i suoi partecipanti. Tali misure rigorose non permetteranno lo svolgimento simultaneo della cosiddetta marcia del "Reggimento immortale", pertanto tale evento si terrà il 26 luglio. "Questo è un altro giorno della nostra gloria militare: la Giornata della Marina", ha aggiunto il capo dello Stato, precisando che si terrà una sfilata delle unità navali. (segue) (Res)