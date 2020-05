© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Slovacchia: membri del partito Smer-Sd chiedono le dimissioni del leader Robert Fico - Diversi rappresentanti del partito slovacco Direzione-Socialdemocrazia (Smer-Sd) hanno chiesto oggi le dimissioni del leader ed ex premier Robert Fico. Ad esporsi direttamente è stato l'attuale "numero due" di Smer-Sd, Peter Pellegrini, secondo cui "è giunto il momento" per Fico di lasciare l'incarico, che detiene dalla formazione del partito, nel 1999. Si sono uniti a Pellegrini anche altre importanti esponenti di Smer-Sd, vale a dire Peter Ziga, Richard Rasi e Denisa Sakova. "Il partito deve essere guidato da un leader che vuole combattere e a cui la gente crede", ha detto Pellegrini, chiedendo a Fico di farsi da parte onde evitare che Smer-Sd entri in una crisi politica senza uscita. (segue) (Res)