I fatti del giorno – Nord Africa

- Egitto-Francia: conversazione telefonica ministri Esteri, focus su Libia e conflitto israelo-palestinese - La crisi in Libia e gli sviluppi del conflitto israelo-palestinese sono stati i temi al centro della conversazione telefonica tra i ministri degli Esteri di Egitto e Francia, Sameh Shoukry e Jean Yves Le Drian. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero degli Esteri egiziano. Durante il colloquio i due ministri hanno discusso tutti gli aspetti delle relazioni bilaterali e le questioni di interesse comune, in particolare gli sviluppi della crisi libica. In merito entrambi hanno ribadito la necessità di raggiungere una soluzione politica con l’obiettivo di ripristinare la sicurezza, la stabilità e consentire una più efficace lotta al terrorismo. Entrambi i ministri hanno avvertito dalle ripercussioni negative di interventi stranieri nel conflitto libico. Altro tema discusso da Shoukry e Le Drian è stata la questione palestinese, in particolare alla luce dei tentativi da parte di Israele di annettere parti della Cisgiordania, come prevede l’accordo di governo tra Benjamin Netanyahu e Benny Gantz. Secondo quanto riferisce la nota del ministero degli Esteri egiziano, sia Shoukry che Le Drian hanno sottolineato la necessità di riavviare al più presto i colloqui di pace nell'ambito della soluzione a due Stati. (segue) (Res)