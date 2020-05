I fatti del giorno – Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: comando Gna di Sirte-Jufra chiede divieto sorvolo su Bani Walid - La cabina di regia delle operazioni del Comando congiunto delle forze di Sirte e Jufra, che fa capo al Governo di accordo nazionale libico (Gna), ha chiesto il divieto di sorvolo della zona di Bani Walid. La richiesta arriva dopo la diffusione della notizia dell'arrivo di aerei militari dalla Russia in supporto alle forze di Khalifa Haftar. Il portavoce del comando, generale Abdul Hadi Dara, ha aggiunto in una nota che "l'artiglieria pesante delle forze del Gna ha preso di mira una colonna in ritirata delle milizie di Haftar di stanza nella zona costiera a nord di Al Washka, che ha provocato la distruzione di diversi veicoli militari". (segue) (Res)