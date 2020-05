I fatti del giorno – Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migranti: nave cargo portoghese salva 100 persone, ma le restituisce alla Libia - La nave cargo battente bandiera portoghese Anne ha salvato ieri circa 100 migranti che avevano lasciato le coste libiche, riconsegnandoli tuttavia alla Guardia costiera del paese nordafricano. In questo modo, secondo quanto scrive il quotidiano portoghese "Sabado", la nave cargo lusitana avrebbe violato le regole del diritto internazionale. Il salvataggio è stato confermato dal governo portoghese ed il ministro degli Affari esteri, Augusto Santos Silva, ha affermato che sta cercando di raccogliere tutte le informazioni necessarie per far luce sulla questione. Il ministero del Mare, da parte sua, ha riferito al settimanale "Expresso" che la nave Anne ha salvato "persone a bordo di una nave in difficoltà", nel rispetto della Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare. (segue) (Res)