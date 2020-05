I fatti del giorno – Nord Africa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: Sidi Bouzid, proteste davanti al tribunale per rilascio attivisti - I residenti di Ouled Brahim, nella provincia tunisina di Sidi Bouzid, hanno manifestato oggi davanti al tribunale di prima istanza di Sidi Bouzid per chiedere il rilascio di due giovani originari di Imada, arrestati per aver scritto dei messaggi sui social network sulla mancata fornitura di semola in quella zona. "I due giovani sono stati arrestati da oltre due settimane in seguito alla pubblicazione sui loro profili social di messaggi critici per la carenza di semola, un materiale di base di prima necessità", ha dichiarato Taoufik Brahmi, uno dei manifestanti all'agenzia di stampa "Tap". Nelle settimane scorse gli abitanti della zona avevano protestato per la carenza della semola. Oggi i manifestanti hanno intonato diversi slogan per chiedere il rilascio dei giovani arrestati e per rivendicare il loro diritto a ricevere la semola, al pari di altre regioni. Sidi Bouzid è una città della Tunisia centrale che diede i natali a Mohamed Bouazizi, l’ambulante che dandosi fuoco diede inizio ai moti della rivoluzione tunisina del 2011. (Res)