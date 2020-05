© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ue-Giappone: Abe, Michel e von der Leyen concordano di accelerare cooperazione in ricerca sanitaria - Il Giappone e l'Unione europea accelereranno la cooperazione nella ricerca nel campo della salute, accogliendo, a tale proposito, la firma della lettera di intenti sul rafforzamento della cooperazione in ambito scientifico, tecnologico e innovativo, che comprende la collaborazione tra il programma giapponese di ricerca e sviluppo Moonshot e quello dell'Ua Programma Orizzonte Europa. È quanto si legge nel comunicato congiunto rilasciato dopo i lavori della riunione in videoconferenza tra il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. I leader hanno espresso la loro più profonda vicinanza per le vittime della pandemia di Covid 19 e hanno riconosciuto che la solidarietà globale, la cooperazione e un multilateralismo efficace sono "più che mai necessari per sconfiggere il virus e garantire la ripresa economica". Hanno riaffermato il loro "forte impegno" a continuare ad affrontare insieme le sfide globali sulla scena internazionale sulla base delle strette e forti relazioni Giappone-Ue. Nella riunione è stato confermato che né il Giappone né l'Ue stanno risparmiando sforzi per fermare la pandemia, proteggere le vite e mitigare le conseguenze sociali ed economiche, in linea con i loro principi e valori di democrazia, diritti umani, stato di diritto e non discriminazione. Inoltre, entrambe le parti hanno sottolineato che stanno promuovendo il coordinamento globale in vari consessi internazionali come il G7, il G20 e il sistema delle Nazioni Unite e assistendo i paesi vulnerabili e le comunità bisognose. (segue) (Res)