- Hong Kong: presidente Consiglio europeo Michel, la Cina rispetti l'autonomia dell'ex colonia britannica - La Cina deve rispettare l'autonomia di Hong Kong. Lo ha dichiarato oggi il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. "Attribuiamo grande importanza al mantenimento dell'alto grado di autonomia di Hong Kong in linea con la Legge fondamentale e gli impegni internazionali", ha affermato Michel dopo avere partecipato a una videoconferenza con il primo ministro giapponese Shinzo Abe. "Europa e Giappone condividono le stesse idee sulla Cina. Non siamo ingenui sul comportamento cinese", ha detto Michel. Il presidente del Consiglio europeo ha ribadito che l'Ue sostiene il principio "Un paese, due sistemi" che governa l'autonomia di Hong Kong. È previsto che i ministri degli Esteri dell'Unione europea (Ue) discutano la questione in una riunione in programma per venerdì. Un portavoce della Commissione esecutiva dell'Ue ha fatto sapere che è troppo presto per dire se l'Unione prenderà in considerazione sanzioni contro Pechino. Josep Borrell, capo della politica estera dell'Ue, ha dichiarato ieri che l'Unione europea ha bisogno di una "strategia più solida" nei confronti della Cina. (segue) (Res)